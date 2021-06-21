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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار

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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار
http://almnatiq.net/?p=995705
المناطق - مكة المكرمة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشبكات السيول أعمال صيانة وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن استعدادات موسم حج 1442هـ.
واشملت الأعمال المُنفذة صيانة ونظافة قنوات التصريف السطحي وأحواض السدود – القنوات المفتوحة – والقنوات الجبلية في مشعر منى – مزدلفة – عرفات، كما تضمنت الأعمال صيانة ونظافة قنوات صندوقية مغلقة بأطوال بلغت 2550م.ط وقنوات تصريف سطحي في (أجياد – المسفلة – الشوقية – العزيزية –جنوب مكة – العتيبية – العمرة – المعابدة)، وذلك لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق، حيث تمت إزالة كميات كبيرة من الشوائب والمُخلَّفات المتمثلة في مجموعة من الأوراق والأتربة وأغصان الأشجار والأعشاب.
كما واصلت الإدارة العامة للحدائق والتجميل رفع كفاءة وجاهزية الحدائق لأهالي العاصمة المقدسة من خلال أعمال صيانة ونظافة ساحة وملعب الكرستال بالعوالي، إلى جانب صيانة ونظافة وري المزروعات في حدائق “الخطاطين بالعزيزية – وحديقة 3 بالمعيصم – وحديقة الخضري بالنوارية”.
من جانب آخر قامت الإدارة العامة للطرق والانارة بتنفيذ أعمال الكشط والسفلته في بعض أحياء ومخططات العاصمة المقدسة منها (زهرة العمرة – النزهة – العدل – الشرائع 12 السيل) بأطوال بلغت 2386م2 ومساحات بلغت 29200م2 ، إلى جانب تنفيذ أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في كدي، وتضمنت الأعمال صيانة التجهيزات الداخلية لعدد 605 فانوس وإصلاح 492 فانوس إنارة.
وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة جاهزية تلقي البلاغات عبر الرقم الموحد للأمانة 940 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

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