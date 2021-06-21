أمانة الشرقية تنفذ 1370 جولة رقابية وتضبط 97 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 20/يونيو/2021م، 1370 جولة رقابية، من ضمنها 13جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، و49 جولة تمت بناء على بلاغ عبر مركز 940، ونتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 97 مخالفة، شملت 84 مخالفة للتدابير الصحية، و13 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 21 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940