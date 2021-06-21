“غرفة الشرقية” و”الهيئة السعودية للمحامين” تبرمان اتفاقية لتطوير الممارسة المهنية وتمكين قطاع المحاماة لخدمة قطاع الأعمال

الدمام - فتحية عبدالله

أبرمت غرفة الشرقية والهيئة السعودية للمحامين أاتفاقية تعاون، لتحديد اطر وسبل التعاون بين الطرفين حول تطوير الممارسة المهنية و تمكين قطاع المحاماة وعمل المحامين لخدمة قطاع الأعمال والأنشطة المتصلة به.

ووقع الاتفاقية أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، والمشرف العام على الأمانة العامة للهيئة الدكتور علاء ناجي، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس لجنة المحامين بالهيئة في المنطقة الشرقية المحامي خالد الصالح ونائب رئيس اللجنة المحامي صباح المري، ومساعد امين عام الهيئة الدكتور مروان الروقي

وأكدت التي تم توقيعها أمس الأحد (20/6/2021) بمقر غرفة الشرقية بالدمام على “تعاون الطرفين في دعم قطاع الأعمال وتقديم الخدمات المهنية من خلال لجان المحامين التابعة للهيئة، وعقد الاجتماعات الدورية بين ممثلي الطرفين، لاستعراض البرامج المشتركة ومجالات العمل”،

وتطرقت الاتفاقية إلى عدة أنشطة يعتزم الطرفان تنفيذها لتحقيق أهداف الاتفاقية ومنها إقامة برامج تدريبية متخصصة حول المواضيع المتعلقة بالتنظيمات التي تختص بها الهيئة بالتنسيق مع الغرفة، وعقد فعاليات توعوية (ندوات، ملتقيات، مؤتمرات، معارض، ورش عمل وغير ذلك) من أجل نشر المعرفة والثقافة القانونية.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع آلية لتلقي ومقترحات رجال الأعمال وقطاع الأعمال حيال الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح.