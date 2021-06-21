احدث الأخبار

“غرفة الشرقية” و”الهيئة السعودية للمحامين” تبرمان اتفاقية لتطوير الممارسة المهنية وتمكين قطاع المحاماة لخدمة قطاع الأعمال
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1370 جولة رقابية وتضبط 97 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تزيل 90 سيارة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة
منوعات
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستقبل لاعبي نادي ذوي الإعاقة بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في بطولة المملكة لرفع الأثقال
منطقة الجوف
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة
منوعات
 أمانة القصيم توقّع عقدًا لتشغيل المدفن الصحي بقيمة 12 مليون ريال
منطقة القصيم
 وزير الثقافة يكلّف الدكتورة سوزان اليحيى مديراً عاماً للمعهد الملكي للفنون التقليدية
أبرز المواد
 قطر تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة بالدوحة الأمير منصور بن خالد
أبرز المواد
 صندوق التنمية الصناعية السعودي يفعّل الاعتماد الإلكتروني في خدماته
أبرز المواد
 أكثر من 106 آلاف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الباحة
منطقة الباحة
 ﻿إجراء أكثر من 385 ألف اختبار مخبري بمركز مراقبة السموم بصحة الشرقية
المنطقة الشرقية
“غرفة الشرقية” و”الهيئة السعودية للمحامين” تبرمان اتفاقية لتطوير الممارسة المهنية وتمكين قطاع المحاماة لخدمة قطاع الأعمال

“غرفة الشرقية” و”الهيئة السعودية للمحامين” تبرمان اتفاقية لتطوير الممارسة المهنية وتمكين قطاع المحاماة لخدمة قطاع الأعمال

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ 1370 جولة رقابية وتضبط 97 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1370 جولة رقابية وتضبط 97 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تزيل 90 سيارة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة

أمانة الشرقية تزيل 90 سيارة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة

منوعات
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار

منطقة مكة المكرمة

“غرفة الشرقية” و”الهيئة السعودية للمحامين” تبرمان اتفاقية لتطوير الممارسة المهنية وتمكين قطاع المحاماة لخدمة قطاع الأعمال

“غرفة الشرقية” و”الهيئة السعودية للمحامين” تبرمان اتفاقية لتطوير الممارسة المهنية وتمكين قطاع المحاماة لخدمة قطاع الأعمال
http://almnatiq.net/?p=995714
الدمام - فتحية عبدالله

أبرمت غرفة الشرقية والهيئة السعودية للمحامين أاتفاقية تعاون، لتحديد اطر وسبل التعاون بين الطرفين حول تطوير الممارسة المهنية و تمكين قطاع المحاماة وعمل المحامين لخدمة قطاع الأعمال والأنشطة المتصلة به.

ووقع الاتفاقية أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، والمشرف العام على الأمانة العامة للهيئة الدكتور علاء ناجي، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس لجنة المحامين بالهيئة في المنطقة الشرقية المحامي خالد الصالح ونائب رئيس اللجنة المحامي صباح المري، ومساعد امين عام الهيئة الدكتور مروان الروقي

وأكدت التي تم توقيعها أمس الأحد (20/6/2021) بمقر غرفة الشرقية بالدمام على “تعاون الطرفين في دعم قطاع الأعمال وتقديم الخدمات المهنية من خلال لجان المحامين التابعة للهيئة، وعقد الاجتماعات الدورية بين ممثلي الطرفين، لاستعراض البرامج المشتركة ومجالات العمل”،

وتطرقت الاتفاقية إلى عدة أنشطة يعتزم الطرفان تنفيذها لتحقيق أهداف الاتفاقية ومنها إقامة برامج تدريبية متخصصة حول المواضيع المتعلقة بالتنظيمات التي تختص بها الهيئة بالتنسيق مع الغرفة، وعقد فعاليات توعوية (ندوات، ملتقيات، مؤتمرات، معارض، ورش عمل وغير ذلك) من أجل نشر المعرفة والثقافة القانونية.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع آلية لتلقي ومقترحات رجال الأعمال وقطاع الأعمال حيال الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ 1370 جولة رقابية وتضبط 97 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1370 جولة رقابية وتضبط 97 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
﻿إجراء أكثر من 385 ألف اختبار مخبري بمركز مراقبة السموم بصحة الشرقية

﻿إجراء أكثر من 385 ألف اختبار مخبري بمركز مراقبة السموم بصحة الشرقية
“الموسى” رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الأحساء

“الموسى” رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*