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أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية في جولة مفاجئة بسوق الخضار بمحافظة محايل

أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية في جولة مفاجئة بسوق الخضار بمحافظة محايل

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أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية في جولة مفاجئة بسوق الخضار بمحافظة محايل

أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية في جولة مفاجئة بسوق الخضار بمحافظة محايل
http://almnatiq.net/?p=995718
المناطق -- عسير

فاجأ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، الفرق الرقابية المكلفة بالجولات على الأسواق بمحافظة محايل عسير ، لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بتواجده بينهم في سوق الخضار المركزي بالمحافظة و ذلك لمشاركتهم في عملهم.
وقد قام الحميدي بزيارة المحلات داخل السوق ، وأكد على أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.
وشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق “توكلنا” ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.
ووجه الدكتور وليد الحميدي بإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية و البلدية و الصحية .
فيما كانت زيارته المفاجئة رسالة هامة لرؤساء البلديات بالمنطقة لبذل المزيد من الجهود الميدانية و الوقوف مع الفرق الرقابية أثناء جولاتهم التفتيشية للتأكد من تطبيق المنشآت لكافة التدابير الاحترازية والوقائية و الالتزام بالاشتراطات البلدية و الصحية .
و أكد الدكتور وليد الحميدي بأن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرّة من قبل أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
ودعا الحميدي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة و بلدياتها في الإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية و الاشتراطات البلدية عبر قنوات التواصل مع الأمانة، أو الاتصال على الرقم البلاغات الموحد 940 .

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