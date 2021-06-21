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أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية تعزيز البنية الرقمية وتوفير شبكة

أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية تعزيز البنية الرقمية وتوفير شبكة
http://almnatiq.net/?p=995722
المناطق - واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية تعزيز البنية الرقمية وتوفير شبكة واسعة لتغطية المراكز والقرى والهجر بالمنطقة وإيجاد الأنظمة الحديثة والتطبيقات الذكية للسرعة العالية في الإنترنت، إلى جانب استكمال مشروع شبكة الألياف البصرية للمنازل وتسويقها لتغطية المنطقة كافة وتخفيف الضغط على شبكات الجوال بالتزامن مع تطوير وتوسيع شبكة الاتصالات للجوال بالأجيال السريعة الحديثة.

وتطرق سموه خلال لقائه بالمشرف على أعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية والشمالية علي بن محمد الزيادي بمناسبة تكليفه إلى مشكلة ضعف شبكات الإنترنت بمدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة وأهمية معالجتها في ظل الطلب الكبير على خدمات الإنترنت السريع .

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