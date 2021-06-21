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أمير نجران يفتتح حديقة الملك عبد العزيز

أمير نجران يفتتح حديقة الملك عبد العزيز
http://almnatiq.net/?p=995728
المناطق - واس:

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم حديقة الملك عبد العزيز، شرق مدينة نجران، التي تقع على مساحة 36.312 متراً مربعاً.

واستمع سموه عند وصوله مقر الحديقة، لإيجاز من أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي عن المشروع، الذي يقع على مساحة 36.312 متراً مربعاً، ويتكون من ملاعب وممرات مشاة، وألعاب للأطفال، ومسطحات خضراء، ومظلات خشبية، ومقاعد خرسانية، وأرضيات مطاطية، بالإضافة إلى 10.810 م2 من المسطحات الخضراء.

وبيّن العتيبي أن المشروع يأتي ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أنسنة المدن، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء , مؤكدا أن الأمانة تولي مشاريع المتنزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتماماً كبيراً، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفساً لأهالي المنطقة وسكانها، لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم.

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