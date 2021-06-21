احدث الأخبار

“التجارة” تحرر أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمير نجران يفتتح حديقة الملك عبد العزيز
أبرز المواد
 وزير الرياضة يُعلن إطلاق منصّة “نافس” لإصدار تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية تعزيز البنية الرقمية وتوفير شبكة
أبرز المواد
 أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية في جولة مفاجئة بسوق الخضار بمحافظة محايل
منطقة عسير
 “غرفة الشرقية” و”الهيئة السعودية للمحامين” تبرمان اتفاقية لتطوير الممارسة المهنية وتمكين قطاع المحاماة لخدمة قطاع الأعمال
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1370 جولة رقابية وتضبط 97 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تزيل 90 سيارة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة
منوعات
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستقبل لاعبي نادي ذوي الإعاقة بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في بطولة المملكة لرفع الأثقال
منطقة الجوف
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة
منوعات
 أمانة القصيم توقّع عقدًا لتشغيل المدفن الصحي بقيمة 12 مليون ريال
منطقة القصيم
“التجارة” تحرر أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

“التجارة” تحرر أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

أبرز المواد
أمير نجران يفتتح حديقة الملك عبد العزيز

أمير نجران يفتتح حديقة الملك عبد العزيز

أبرز المواد
وزير الرياضة يُعلن إطلاق منصّة “نافس” لإصدار تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة

وزير الرياضة يُعلن إطلاق منصّة “نافس” لإصدار تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية تعزيز البنية الرقمية وتوفير شبكة

أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية تعزيز البنية الرقمية وتوفير شبكة

أبرز المواد

“التجارة” تحرر أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

“التجارة” تحرر أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=995734
المناطق - واس:

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 25.164 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وحُرّرت خلال هذه الزيارات التفتيشية 839 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا” , حيث تضمنت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الاماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة التجارة مواصلتها الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

روابط ذات صلة

أمير نجران يفتتح حديقة الملك عبد العزيز

أمير نجران يفتتح حديقة الملك عبد العزيز
وزير الرياضة يُعلن إطلاق منصّة “نافس” لإصدار تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة

وزير الرياضة يُعلن إطلاق منصّة “نافس” لإصدار تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة
أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية تعزيز البنية الرقمية وتوفير شبكة

أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية تعزيز البنية الرقمية وتوفير شبكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*