أمير الجوف يرأس الاجتماع الأول للمحافظين بالمنطقة للعام الحالي

المناطق - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الاجتماع المرئي الأول للمحافظين بالمنطقة للعام الحالي 1442 – 1443 هـ ، بحضور وكلاء الإمارة والمحافظين.



واطلع سموه على محاور الاجتماع لكل محافظة التي شملت أهم احتياجاتها ومتطلبات أفرع الوزرات المختلفة التي تسهم في سرعة إنجاز المهام على أكمل وجه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.



ووجه الأمير فيصل بن نواف بدراسة ما جاء في محضر الاجتماع وتنفيذ المتطلبات في كل ما من شأنه خدمة أبناء الوطن والمقيمين على أراضيها، والرفع لسموه بما تم بشكل دوري.