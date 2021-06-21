سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة قطر يقدم نسخة من أوارق اعتماده

المناطق - واس:

استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم ، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة قطر.



وقدم سمو السفير نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، تمهيداً لتقديمها لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



ورحب وزير خارجية دولة قطر بسمو السفير، منوهاً بعمق الروابط التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات ، واهتمام وحرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين لتعزيزها في الأصعدة كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.