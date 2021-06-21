لجنة سيدات الأعمال بغرفة أبها تعقد اجتماعها الـ (14)

المناطق - أبها:

عقدت لجنة سيدات الأعمال بغرفة أبها اجتماعها الـ (14) بحضور رئيسة اللجنة فاطمة اليامي، وعضوات اللجنة، وذلك بمقر الغرفة بأبها.

هذا وقد تناول الاجتماع عددا من المحاور أهمها : طرق وأدوات تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية مع وضع الترتيبات النهائية لورشة عمل القوائم المالية خلال الفترة المقبلة بإذن الله، كما تم بحث أساليب تحفيز شابات الأعمال لدخول سوق العمل عن طريق الاستثمار والعمل الحر وتوجيهن لاختيار المشاريع الملائمة، مع تذليل التحديات والصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال.

واختتم الاجتماع باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات، من أهمها عقد اللقاءات عن بعد لتبادل الرؤى، ونقل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعريف بصناديق دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تفعيل حسابات خاصة باللجنة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف إتاحة الفرصة لرائدات وسيدات الأعمال بالمنطقة.