أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها الـ 30

المناطق- تبوك - علي العميري:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، أسماء الفائزين بالجائزة في عامهاال30، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه بعد غدٍ الأربعاء.



جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه في الإمارة أمين عام جائزة سموه للمزرعة النموذجية المهندس واصل بن حامد العمري وأعضاء اللجنة واطلع سموه خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة.



وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها اللجنة منوها بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين – حفظهم الله – .



وأوضح المهندس العمري، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 30 عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك.



وأكّد المهندس العمري أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة.

وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي:

علي عواد الحمودي ، مصنت سرور الشراري، قاسم سلامة البلوي، أحمد عثمان العمودي، سعيد سعد ال باسم، خالد موسى الشمري، ‏‏مدني محمد العلي، ورثة عطالله علي الناجم، فهد غصاب ‏العنزي، جمال بركات البلوي، إبراهيم محمد العطوي، محمد أحمد الشمري، عبد العزيز سالم الدهينه، جزاع ظاهر البلوي، محمد دهام التيماني، ‏نايف سعود الشمري، سالم محمد العطوي، عبدالله محمد سعيدان، عبدالله عاتق الجهني، جزاع سعود البلوي، سعيد حمود البلوي، مالك عواد البلوي، معيوف مسلم المسعودي، ممدوح بشير العنزي، مشعل عبد الرزاق العنزي، دهام سالم التيماني، عبدالله عوده الغنامي، محمد محسن المسعودي، عيد ناصر المرواني، سليمان هويمل الحويطي.