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أمير الشرقية يدشن الواجهة البحرية بحي السيف بالدمام

أمير الشرقية يدشن الواجهة البحرية بحي السيف بالدمام
http://almnatiq.net/?p=995762
المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي محمد بن فيصل بن بندر رئيس مجلس إدارة شركة مدينة ثروة العقارية اليوم، الواجهة البحرية في حي السيف بالدمام ، التي أشرفت على تنفيذها أمانة المنطقة ، ونفذتها شركة ثروة السعودية.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بمبادرات القطاع الخاص ومساهمته في خدمة المجتمع، مؤكداً أن استمرار المشاريع التي ترفع من جودة الحياة هدف يسعى له الجميع.

فيما أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن افتتاح الواجهة يأتي إضافة للقطاع السياحي في المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيدا بهذا التكامل الذي يسهم في تجويد الحياة للوصول لطموحات وتطلعات القيادة -حفظهما الله- ، منوها بعدم سمو أمير المنطقة للمشاريع التي تشرف عليها الأمانة.

مما يذكر أنه تم في تصميم الواجهة مراعاة النواحي التجميلية، وتطبيق الأنسنة في مراحل المشروع، حيث يبلغ طول كورنيش 2000 متر طولي، ويمتد من مخطط المهندسين حتى إسكان الجامعة وبعمق 100 متر ويحتوي على مناطق العاب أطفال وألعاب قوى وممشي رياضي ومسارات للمشاة، إضافة إلى المجسمات ذات الطابع الجمالي وأيضا المواقف المخصصة لذوي الاعاقة ومعابر للمشاة وعدد من دورات المياه بالإضافة إلى المساحات الخضراء وأشجار الظل.

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