“الصحة”: تسجيل 14 وفاة و1212 إصابة جديدة بـ “كورونا”

المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) 1212 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 475403 حالات.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7691 حالة وفاة.ADVERTISING

وأبرزت أنه تم تسجيل 1510 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 457128 حالة، لافتة إلى أن هناك 10584 حالة نشطة حالياً، من بينها 1489 حالة حرجة.