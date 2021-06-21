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“الصحة” تفتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”

“الصحة” تفتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”

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“الصحة” تفتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”

“الصحة” تفتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”
http://almnatiq.net/?p=995775
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة ‏السعودية للتخصصات الصحية فتح بوابة القبول والتسجيل ‏لبرنامج “مساعد طبيب اسنان” بدءًا من اليوم (الإثنين) ‏وحتى (الخميس) بعد القادم.‏

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن شروط التقدم للبرنامج، أن ‏يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد ‏التخصصات التالية: الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية ‏الحيوية، والكيمياء والفيزياء والكيمياء الحيوية، وألا يكون على رأس العمل.‏

وأشارت إلى أنه بعد عملية الفرز الأولي للمتقدمين ‏واستيفاء الطلبات، تتم المفاضلة على أساس المعدل ‏التراكمي للدرجات، وكذلك درجة اللغة الإنجليزية.

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