صحة حائل تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية

المناطق - حائل:

واصلت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام حملاتها التفتيشية على المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية، ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري.

في السياق نفسه، أكد مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل الأخصائي صالح بن سعود الشمري،على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.