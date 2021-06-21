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فنون أبها تدشن فعاليات صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة

فنون أبها تدشن فعاليات صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة
http://almnatiq.net/?p=995789
المناطق - عسير:

تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد، فعاليات “صيف الفوتوغرافي” بورش تدريبية ولقاءات فنية متخصصة.

وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي، أن الفعاليات التي ستقام بمقر الجمعية تستهدف جمع المحترفين و المهتمين بالتصوير الضوئي لتبادل الخبرات و تطوير المهارات عبر الاحتكاك المباشر، وفتح قنوات تدريبية تمتلك الخبرة والدراية المهنية.

وأشار إلى أن الفعاليات ستنطلق بورشة تدريبية عن “تصوير البيوت” يعقبها حوار فني بعنوان ” التصوير بين الهوية والاحتراف” ، مشيرا إلى أن اليوم الثاني للفعاليات ستنفذ ورشة تدريبية بعنوان ” توزيع الإضاءة” ، وسيكون هناك الحوار الفني بعنوان ” دور التصوير في دعم السياحة.

وأبان أن اليوم الثالث سيكون اختتاما مختلفا للفعاليات، حيث سيكون عبر رحلة فوتوغرافية في أحد متنزهات عسير للتطبيق العملي للورش التدريبية وحضور ورشة للتصوير الجوي.

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