تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد، فعاليات “صيف الفوتوغرافي” بورش تدريبية ولقاءات فنية متخصصة.
وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي، أن الفعاليات التي ستقام بمقر الجمعية تستهدف جمع المحترفين و المهتمين بالتصوير الضوئي لتبادل الخبرات و تطوير المهارات عبر الاحتكاك المباشر، وفتح قنوات تدريبية تمتلك الخبرة والدراية المهنية.
وأشار إلى أن الفعاليات ستنطلق بورشة تدريبية عن “تصوير البيوت” يعقبها حوار فني بعنوان ” التصوير بين الهوية والاحتراف” ، مشيرا إلى أن اليوم الثاني للفعاليات ستنفذ ورشة تدريبية بعنوان ” توزيع الإضاءة” ، وسيكون هناك الحوار الفني بعنوان ” دور التصوير في دعم السياحة.
وأبان أن اليوم الثالث سيكون اختتاما مختلفا للفعاليات، حيث سيكون عبر رحلة فوتوغرافية في أحد متنزهات عسير للتطبيق العملي للورش التدريبية وحضور ورشة للتصوير الجوي.
فنون أبها تدشن فعاليات صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة
تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد، فعاليات “صيف الفوتوغرافي” بورش تدريبية ولقاءات فنية متخصصة.
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