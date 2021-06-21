احدث الأخبار

أمير القصيم يكرم استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور الجهني
أبرز المواد
 فنون أبها تدشن فعاليات صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة
أبرز المواد
 صحة حائل تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 وزير العدل يؤكد اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا
أبرز المواد
 “الصحة” تفتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10859 نقطة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنفّذ 22 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 14 وفاة و1212 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 أمير الشرقية يدشن الواجهة البحرية بحي السيف بالدمام
أبرز المواد
 أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها الـ 30
أبرز المواد
 لجنة سيدات الأعمال بغرفة أبها تعقد اجتماعها الـ (14)
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة
أبرز المواد
أمير القصيم يكرم استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور الجهني

أمير القصيم يكرم استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور الجهني

أبرز المواد
فنون أبها تدشن فعاليات صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة

فنون أبها تدشن فعاليات صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة

أبرز المواد
صحة حائل تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية

صحة حائل تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
وزير العدل يؤكد اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا

وزير العدل يؤكد اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا

أبرز المواد

أمير القصيم يكرم استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور الجهني

أمير القصيم يكرم استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور الجهني
http://almnatiq.net/?p=995792
المناطق - واس:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , استشاري جراحة المخ والأعصاب عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور هاني الجهني الذي حقق إنجازات داخل وخارج المملكة في الطب , بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واستمع سموه من الدكتور الجهني لنبذة عن مسيرته الطبية، التي أنجز خلالها أكثر من 5000 عملية جراحية داخل وخارج المملكة منها 150 عملية خلال الستة أشهر الماضية.

ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما تمتلكه جامعة القصيم وتقدمه من كفاءات عالية الأداء، مشيراً إلى أن جراحة المخ والأعصاب تعد من أكثر التخصصات الطبية المعقدة التي تحتاج إلى العمل الدقيق والحضور الذهني المتميز , متمنيا للدكتور الجهني التوفيق.

روابط ذات صلة

فنون أبها تدشن فعاليات صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة

فنون أبها تدشن فعاليات صيف الفوتوغرافيين بورش تدريبية وحوارات متخصصة
صحة حائل تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية

صحة حائل تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية
وزير العدل يؤكد اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا

وزير العدل يؤكد اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*