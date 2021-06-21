أمير القصيم يكرم استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور الجهني

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , استشاري جراحة المخ والأعصاب عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور هاني الجهني الذي حقق إنجازات داخل وخارج المملكة في الطب , بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.



واستمع سموه من الدكتور الجهني لنبذة عن مسيرته الطبية، التي أنجز خلالها أكثر من 5000 عملية جراحية داخل وخارج المملكة منها 150 عملية خلال الستة أشهر الماضية.



ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما تمتلكه جامعة القصيم وتقدمه من كفاءات عالية الأداء، مشيراً إلى أن جراحة المخ والأعصاب تعد من أكثر التخصصات الطبية المعقدة التي تحتاج إلى العمل الدقيق والحضور الذهني المتميز , متمنيا للدكتور الجهني التوفيق.