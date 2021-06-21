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“السجائر الإلكترونية” ليست بدائل للتدخين وتُمثل كارثة صحية

“السجائر الإلكترونية” ليست بدائل للتدخين وتُمثل كارثة صحية
http://almnatiq.net/?p=995809
المناطق - الرياض:

أكد استشاري العلاج التنفسي الدكتور هاجد الذيابي، أنه انتشرت ظاهرة لدى المدخنين في الآونة الأخيرة بأن السجائر الإلكترونية تعد بدائل آمنة للسجائر العادية، وذلك بهدف الإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد خاطئ.

وأوضح خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، أنه لا توجد دراسة تشير إلى أن السجائر الإلكترونية بدائل آمنة للسجائر العادية، منوهًا أنها تحتوي على كثير من المواد السامة والمسرطنة.

ولفت إلى أن الطريقة الأمثل للإقلاع عن التدخين تبدأ بزيارة عيادات الإقلاع عن التدخين في المملكة تحت إشراف وزارة الصحة، مبينًا أنها تضم ممارسين صحيين محترفين يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع كل مدخن.

وأشار إلى أن كل مدخن له طريقة تعامل تختلف عن الآخر، لافتا إلى أن الممارسين الصحيين يحصلون على بعض المعلومات من المدخن وبناء عليها توضع خطة مناسبة لكل مدخن لإقلاعه عن التدخين.

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