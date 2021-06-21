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خيرية نجران تُوزع 1200 سلة متكاملة على مستفيدي الجمعية

خيرية نجران تُوزع 1200 سلة متكاملة على مستفيدي الجمعية
http://almnatiq.net/?p=995813
المناطق - نجران:

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدأوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة، من خلال توزيع 1200 سلة متكاملة على جميع المستفيدين بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران يستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وبين العطيف أن السلة الغذائية تشمل الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من المواد الغذائية.

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