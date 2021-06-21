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بقيمة نصف مليون ريال.. أمير الجوف يسلم الفائزين بجائزة سموه لزيت الزيتون جوائزهم

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بقيمة نصف مليون ريال.. أمير الجوف يسلم الفائزين بجائزة سموه لزيت الزيتون جوائزهم

بقيمة نصف مليون ريال.. أمير الجوف يسلم الفائزين بجائزة سموه لزيت الزيتون جوائزهم
http://almnatiq.net/?p=995820
المناطق - الجوف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، ‏أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد البراهيم ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عمر الحموان وعدد من مزارعي الزيتون ‏الفائزين في جائزة سموه لأفضل إنتاج زيت زيتون والزيتون المكبوس في مهرجان زيتون الجوف الدولي .

وفي بداية اللقاء استمع سموه من أمين المنطقة لشرح عن مراحل استقبال وفرز وفحص منتجات المزارعين الذين نافسوا على الظفر بأحد مراكز الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف ريال ، مؤكداً أن الجائزة أحدثت تنافس كبير لدى مزارعين الزيتون ورفع جودة المنتج .

بعد ذلك سلم سمو أمير منطقة الجوف قيمة الجائزة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى لكل مسار :
جائزة أفضل إنتاج من زيت الزيتون وهم :
المركز الأول عبيدالله دخيل الشراري، والثاني غالب قبلان الشراري، والثالث فليح سالم الشراري، والرابع عويضه مناخي علي الفهيقي، والخامس ابراهيم عبدالعزيز الحمد .

فيما فاز بجائزة أفضل إنتاج زيتون مكبوس وهم:
المركز الأول ظاهر عتيق حييان الشراري، والثاني مرزوق ملفي جروح الخنجر، والثالث محمد ملفي جروح الخنجر، والرابع ابراهيم عبدالعزيز الحمد، والخامس حمود حويطي فروان الرويلي.

وثمنوا لسمو أمير منطقة الجوف هذا الدعم والتشجيع الذي يلقاه مزارعي الزيتون في المنطقة للتنافس على جودة المنتج .

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