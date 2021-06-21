أمير الشرقية يطلع على إنجازات منظومة المياه بالمنطقة

المناطق - الدمام - فهد المريخي:

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة، اليوم الإثنين، على إنجازات منظومة المياه بالمنطقة الشرقية والخطط والمشاريع المستقبلية والتي قدمها لسموه معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة معالي المهندس عبدالله العبدالكريم والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية سعادة المهندس محمد الموكلي ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة سعادة الدكتور عبدالعزيز الشيباني وبحضور أعضاء مجلس المنطقة.

وأشاد سموه بالعرض الذي قدمته الجهات حول خدمات المياه في المنطقة ، قائلًا:”ما تم استعراضه هو برنامج طموح ومفصل وواضح، وهذا لا يلغي أن هناك بعض الهواجس تجاه إشكاليات يشتكي منها المستفيدين ونتمنى أن تحظى بالعناية والاهتمام، إضافة الى نسبة الفاقد من المياه في الشبكة التي تحتاج تركيز وإيجاد حلول جذرية وفعالة، كما نشير الى ضرورة أن تحظى ضاحية الملك فهد باهتمام خاص في خدمات المياه والصرف الصحي”، مضيفًا: “كلي ثقة أن الحلول الابداعية لدى الوزارة والمؤسسة وشركة المياه سيكون لها أثر تجاه هذه الهواجس، ونتمنى ان نشاهد تلك الحلول في اقرب وقت ممكن”.

وقدم معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه عرضاً عن المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة والمشاريع المستقبلية (2020-2026) في منظومة الإنتاج بقيمة (3.6) مليار ريال وفي منظومة النقل بقيمة (6.65) مليار ريال وفي منظومة الخزن بقيمة (2.02) مليار ريال وفي منظومة التوزيع والتجميع بقيمة (16.47) مليار ريال وفي منظومة إعادة الاستخدام (0.74) مليار ريال.

وقدم المهندس حمدي الشراري رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية عرضاً عن مشاريع الشركة في المنطقة وبرنامج تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية وخدمات الصرف الصحي والذي يهدف إلى رفع موثوقية الشبكات وإيجاد مصادر بديلة لتغطية استمرار الضخ لمدة 24 ساعة ورفع الطاقة التخزينية التشغيلية بطاقة 1.6م3 لضمان الأمن المائي وشملت مدن الدمام والخبر والجبيل والأحساء والقطيف.

حضر الاجتماع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي والمهندس عامر المطيري مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وسعادة أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي.