ألمانيا تخفف قيود السفر بغرض ‏السياحة للقادمين من المملكة اعتبارًا من هذا الموعد

أوضحت سفارة ألمانيا بالرياض أنه جرى تخفيف قيود السفر لغرض السياحة من المملكة لكل من تلقى كامل جرعات اللقاح، أو أخذ جرعة واحدة بعد التعافي، ابتداءً من 25 يونيو الجاري.
وأبرزت السفارة أن الضوابط الجديدة تسمح بالسفر لكل من أخذ جرعة لقاح واحدة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم محصنين تحصينًا كاملًا، مبينة أنه في حال تلقي اللقاح كاملًا، لا يتوجب عمل فحص PCR.
ولفتت إلى أن ذلك الإجراء يتطلب إثبات الإصابة عن طريق إبراز نتيجة فحص إيجابية ليست أقدم من فترة 6 أشهر ولا أحدث من 28 يومًا مضت، بالإضافة إلى التقرير الذي يثبت جرعة اللقاح.
وأكدت السفارة أن التقديم للقاصرين غير متاح في الوقت الحالي، داعية إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمزيد من المعلومات الخاصة بقيود السفر وإصدار التأشيرات.
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