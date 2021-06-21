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ألمانيا تخفف قيود السفر بغرض ‏السياحة للقادمين من المملكة اعتبارًا من هذا الموعد

ألمانيا تخفف قيود السفر بغرض ‏السياحة للقادمين من المملكة اعتبارًا من هذا الموعد
http://almnatiq.net/?p=995857
المناطق - الرياض:

أوضحت سفارة ألمانيا بالرياض أنه جرى تخفيف قيود السفر لغرض ‏السياحة من المملكة لكل من تلقى كامل جرعات اللقاح، أو أخذ جرعة واحدة بعد التعافي، ابتداءً ‏من 25 يونيو الجاري.‏

وأبرزت السفارة أن الضوابط الجديدة تسمح بالسفر لكل من ‏أخذ ‏جرعة لقاح واحدة بعد التعافي من الإصابة بفيروس ‏كورونا، ‏باعتبارهم محصنين تحصينًا كاملًا، مبينة أنه في‏ حال تلقي اللقاح ‏كاملًا، لا يتوجب عمل فحص ‏PCR‏.‏

‏ولفتت إلى أن ذلك الإجراء يتطلب إثبات الإصابة عن ‏طريق ‏إبراز نتيجة فحص إيجابية ليست أقدم من فترة 6 أشهر ‏ولا ‏أحدث من 28 يومًا مضت، بالإضافة إلى التقرير الذي ‏يثبت ‏جرعة اللقاح.‏

وأكدت السفارة أن التقديم للقاصرين غير متاح في الوقت الحالي، داعية إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمزيد من المعلومات الخاصة بقيود السفر وإصدار التأشيرات.

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