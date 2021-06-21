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“نيوم” تعزز مستقبل الاستدامة في بويبلا إي-بري

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“نيوم” تعزز مستقبل الاستدامة في بويبلا إي-بري

“نيوم” تعزز مستقبل الاستدامة في بويبلا إي-بري
http://almnatiq.net/?p=995861
المناطق - واس:

أبرزت نيوم دور بطولة العالم “للفورمولا إي” في تعزيز مجال ابتكارات الاستدامة والترويج لحلول الطاقة البديلة والمساهمة في الحد من تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وذلك بالشراكة مع حملة #BeatAirPollution لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة, تزامنًا مع إقامة الجولة الثامنة والتاسعة للموسم السابع من بطولة العالم للفورمولا إي ضمن سباق بويبلا إي-بري في المكسيك.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع البيئة في نيوم داميان تريندر أن نيوم – الشريك الرئيسي لفريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي – تقوم بدور ريادي في مجال حماية البيئة وتسخير الحلول المبتكرة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، والتزامها بهذا الدور في قيمها الأساسية وجميع أعمالها وقطاعاتها المختلفة, مشيرًا إلى أن شراكة نيوم مع فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي منحت الفرصة بالعمل جنبًا إلى جنب لتبادل المعلومات والمصادر الرئيسية للوصول إلى حلول تقنية مما يساعد في بناء مستقبل جديد تكون الاستدامة واحدة من قيمه الأساسية.

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