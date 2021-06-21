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ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني وتجميلي في منشأتين غير مرخصتين

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ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني وتجميلي في منشأتين غير مرخصتين

ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني وتجميلي في منشأتين غير مرخصتين
http://almnatiq.net/?p=995865
المناطق - الرياض:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع من قبل الهيئة وذلك في منطقتي الرياض والقصيم.

وقالت الغذاء والدواء أنه من خلال جولات البحث والتقصي تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية قبل الحصول على رخصة من الهيئة، وجرى على إثر ذلك ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

كما ضبطت 11.650 مستحضراً صيدلانياً داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة من الغذاء والدواء، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.

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