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أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزات بجائزة شقائق الرجال

أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزات بجائزة شقائق الرجال
http://almnatiq.net/?p=995875
المناطق - واس:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مقر الإمارة، حفل تسليم الفائزات بجائزة شقائق الرجال، بحضور أصحاب المعالي و وكلاء الإمارة ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة.
وعد سموه جائزة شقائق الرجال جزء من مشروع تمكين المرأة المتواكب مع توجيهات القيادة الرشيدة والجهود المبذولة لدعمها وفقًا لرؤية المملكة 2030، مبديًا فخره واعتزازه بأن يكون لإمارة المنطقة حضور في مثل هذه الجائزة التي تبرز المتميزات والمبدعات في المجتمع النسائي بالقصيم في مختلف المجالات.
وقال: “كنا نحلم أن يكون لدينا جائزة لشقائق الرجال في جميع المجالات سواء في العلمي أو المهني أو حفظ القرآن أو التميز والإبداع، واليوم نرى جائزة شقائق الرجال في فروعها كافة، التي عملت عليها بكل مهنية وشفافية أمانة الجائزة وبجهد مضاعف.
من جانبها أوضحت مستشارة إمارة القصيم الدكتور فاطمة الفريحي أن مبادرة جائزة شقائق الرجال تأتي كإحدى مبادرات سمو أمير القصيم تعزيزًا لمسيرة المرأة ودعمًا لخطوات تمكينها وفق رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن العمل بالجائزة بدأ منذ إطلاقها بتشكيل اللجان والهيكل التنظيمي وعقد الاجتماعات التي تجاوزت 12 اجتماعا لأمانة الجائزة.
وأشارت إلى أن الجائزة شملت أربع مسارات وهي مسار حفظ القرآن الكريم ومسار الإبداع والابتكار ومسار التفوق العلمي ومسار كفاءة الأداء، مبينة أن لكل مسار شروطه وإجراءاته وفقا للضوابط المنظمة للجائزة، حيث حرصت أمانة الجائزة على تحقيق العدالة والحيادية بين المرشحات بعد اعتماد أربع لجان تضم 16 عضوًا وعضوة لـ 17 فائزة من المرشحات في جميع مسارات الجائزة.
وتخلل حفل التكريم إطلاق سمو أمير القصيم النسخة الثانية من جائزة شقائق الرجال، حيث بارك سموه انطلاق الجائزة متمنيًا التوفيق للجميع.

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