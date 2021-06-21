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أمير القصيم يشهد غدًا حفل تخريج أكثر من 11 ألف طالب وطالبة بجامعة القصيم

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أمير القصيم يشهد غدًا حفل تخريج أكثر من 11 ألف طالب وطالبة بجامعة القصيم

أمير القصيم يشهد غدًا حفل تخريج أكثر من 11 ألف طالب وطالبة بجامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=995883
المناطق - القصيم:

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم حفل تخرج الدفعة الثامنة عشرة لطلاب وطالبات جامعة القصيم، الذي يقام يوم غد الثلاثاء للطلاب، وبعد غد للطالبات.

ويأتي ذلك ضمن بروتوكول احتفالات التخرج للوقاية من فيروس كورونا، بما لا يزيد عن نصف ساعة للحفل الواحد، حيث سينقل الاحتفال مباشرة عبر قنوات التواصل الخاصة بالجامعة وقناة عين الفضائية، ضمن الاحترازات والتدابير والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة عبدالرحمن الداود​ أن اللجنة التنظيمية عملت على تجهيز الحفل لتخريج 8077 من الطالبات الخريجات، و3799 من الطلاب الخريجين بمجموع 11876 طالباً وطالبة بمختلف التخصصات, مثمناً لسمو أمير القصيم رعايته حفل تخريج أبنائه الطلاب والطالبات في هذا المحفل.

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