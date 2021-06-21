أمير جازان ونائبه يستقبلان مدير صندوق تنمية الموارد البشرية

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بالإمارة اليوم، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني.



واستمع سموهما لشرح من مدير “هدف” عن دور الصندوق خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحسين، والبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، والإستراتيجية الجديدة ومراحل ومبادرات تنفيذها، وإحصاءات عن سوق العمل في المنطقة، مستعرضاً مرتكزات التوجه الجديد للصندوق، من خلال تمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية مستدامة للكوادر الوطنية.



وأكّد سمو أمير منطقة جازان أهمية تقديم أوجه الدعم كافة، بهدف إلحاق أبناء و بنات المنطقة في برامج التدريب والتأهيل، بما ينعكس إيجاباً على إتاحة فرص توظيفهم دعماً لخطط ومستهدفات التوطين المناطقي، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، تحقيقاً لتوجهات وتطلعات القيادة الحكيمة.



حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي، ومدير صندوق الموارد البشرية بجازان مروان الأمير.