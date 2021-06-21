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د.الحربي يدشن المقر الجديد لمركز “تعارفوا” بالرياض

د.الحربي يدشن المقر الجديد لمركز “تعارفوا” بالرياض
http://almnatiq.net/?p=995940
المناطق_ الرياض

دشن الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المقر الجديد لمركز تعافوا للإرشاد الأسري، الواقع بحي العقيق بمدينة الرياض.وفور وصول الدكتور الحربي قص شريط تدشين المركز متمنيا للمركز التوفيق والنجاح ثم توجه الى قاعة الشيخين محمد وصالح بن مصيبيح رحمهما الله حيث بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بأي من الذكر الحكيم قدمه عبدالملك المنيف.
ثم ألقى الدكتور سعود بن صالح المصيبيح المشرف العام على مركز تعارفوا للإرشاد الأسري كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للدكتور محمد الحربي على حضوره وتفضله بإفتتاح المقر الجديد للمركز، الذي سيسهم في أداء رسالة المركز على أكمل وجه وتحقيق أهدافه، من خلال الغرف المجهزة للإستشارات الأسرية والقاعات التدريبية، بإشراف عدد من المختصين من الأكاديميين والأكاديميات في مجال الإرشاد الأسري.
إثر ذلك قدمت الدكتورة نجوى الثقفي المديرة التنفيذية للمركز عرضا مرئيا عن إنجازات المركز وجهوده في توقيع المبادرات والاتفاقيات، في ظل الرعاية الكريمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمراكز الارشاد الأسري .
بعد ذلك شاهد الحضور عرضا عن وحدة المستشارين قدمه الدكتور ماجد المالكي، كما قدم عرضا عن المبادرة التطوعية التي قدمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري خلال الحظر الكلي لجائحة كورونا.
بعدها قدم الأستاذ مسفر الهزاع عرضا عن وحدة التطوع بالمركز.

بعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة راعي الحفل الدكتور محمد الحربي، الذي أثنى على الخطط التنفيذية والإنجازات التي حققها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ، مؤكدا على أهمية تظافر الجهود بين القطاعات التي تشرف عليها الوزارة واستثمار الإمكانيات، لإكمال مسيرة التميز، بما يدعم النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتترجمها برامج ومشروعات رؤية الوطن 2030.
من جانبه ألقى المشرف على لجان التنمية الاجتماعية والتراخيص الأهلية بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ سعيد الزهراني كلمة أوضح فيها التعاون المستمر بين المراكز الأسرية والجميعات واللجان التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفي نهاية الحفل قدم الدكتور سعود المصيبيح درع رواد السعادة والعطاء من مركز تعارفوا للإرشاد الأسري للدكتور محمد الحربي تقديرا لجهوده في مجال التنمية ودعم الارشاد الاسري بمنطقة الرياض ثم تم تكريم المديرة التنفيدية السابقة للمركز الأستاذة فاطمة أبوطالب عقب ذلك تمت إجراءات احتفالية التدشين بالكيكة والبوفيه المعد لهذه المناسبة.

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