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أمير الجوف يستقبل لاعبي نادي ذوي الإعاقة بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في بطولة المملكة لرفع الأثقال

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أمير الجوف يستقبل لاعبي نادي ذوي الإعاقة بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في بطولة المملكة لرفع الأثقال

أمير الجوف يستقبل لاعبي نادي ذوي الإعاقة بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في بطولة المملكة لرفع الأثقال
http://almnatiq.net/?p=995949
المناطق - الجوف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الإعاقة عبد الله بن مصلح المريح وأعضاء المجلس وعددًا من لاعبي الفريق الذين حصلوا على المركز الأول والثاني في بطولة المملكة لرفع الأثقال لإعاقة الشلل الدماغي التي أقيمت بالمدينة المنورة.

واستمع سموه لشرح من المريح عن النادي وأنشطته والبطولات التي حققها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشاركات المجتمعية وما يقدمه للأعضاء ولاعبي الفرق.

وأثنى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ما تقدمه فئة ذوي الإعاقة من مهارات وإبداع في بعض المجالات، في ظل الدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – لذوي الإعاقة.

يذكر أن أعضاء الفريق هم: عبدالله شفاقه الشمري حصل على الذهبيه وزن 40 كجم، وأحمدحسيان الرويلي حصل على الفضيه وزن 60 كجم ، وجبر عبدالله الجبر حصل على الذهبيه وزن 90 كجم.

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