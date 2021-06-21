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تعليم الرياض يدعو الطلاب والطالبات إلى الالتحاق في برنامج “نشاطي” الصيفي

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تعليم الرياض يدعو الطلاب والطالبات إلى الالتحاق في برنامج “نشاطي” الصيفي

تعليم الرياض يدعو الطلاب والطالبات إلى الالتحاق في برنامج “نشاطي” الصيفي
http://almnatiq.net/?p=995969
المناطق_واس

دعت إدارة التعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج “نشاطي” في صيف 1442هـ الذي اعتمدته وزارة التعليم وأتاحته للطلاب والطالبات في التعليم العام ويقدم العديد من الأنشطة الممنهجة والمتنوعة خلال فترة الصيف وفق خطة زمنية محددة.
وأوضح مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أن برنامج نشاطي يأتي ضمن مساهمة وزارة التعليم خلال الإجازة الصيفية في رعاية الطلاب والطالبات، والعناية بهم واستثمار أوقاتهم بالمفيد والنافع، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج استثمار طاقات الطلاب والطالبات وأوقاتهم في الإجازة الصيفية من خلال تقديم برامج ممتعة ومشوقة تلبي حاجاتهم واهتماماتهم وتكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية بالإضافة إلى المهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية سوية معتزة بدينها ووطنها ونفسها.
وبين أنه تم اعتماد تسعة برامج للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية سيتم تخصيص جوائز مالية للفائزين.

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