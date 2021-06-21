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وزارة الداخلية: ضبط 97 مخالفا لنظام البيئة بعدة مناطق

وزارة الداخلية: ضبط 97 مخالفا لنظام البيئة بعدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=995973
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط 97 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنَّ القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 36 مخالفا لرعيهم 3388 رأسًا من الإبل والغنم بمواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 51 مواطنا بحوزتهم 42 مترا مكعبا من الحطب المحلي المعد لأغراض تجارية بالرياض، فضلا عن ضبط 10 مخالفين قاموا بنهل الرمال وتجريف التربة في مدينة الرياض ومحافظة جدة، وطبقت الجهات المختصة الإجراءات النظامية كافة، بحق المخالفين.

وكانت الإدارة العامة للمجاهدين ضبطت عددًا من المعدات أثناء نهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية؛ في مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع نقل التربة أو جرفها دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة عبدالمجيد الكنعان أن قوة المساندة والدوريات بالمنطقة وضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال، ضبطت 9 معدات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية، وسلمت المعدات المضبوطة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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