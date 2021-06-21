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نائب وزير الحج والعمرة يتفقد تجهيزات الوزارة في المشاعر المقدسة

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نائب وزير الحج والعمرة يتفقد تجهيزات الوزارة في المشاعر المقدسة

نائب وزير الحج والعمرة يتفقد تجهيزات الوزارة في المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=995979
المناطق_واس

قام معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، اليوم, بجولة تفقدية للمشاعر المقدسة بهدف الاطلاع على سير الأعمال والتجهيزات لموسم حج 1442 هـ, حيث زار المقر الرئيس للجان المتابعة ومراقبة خدمات الحجاج، بالإضافة إلى المخيمات والمقرات الخاصة بتواجد الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة ومنى، والاطلاع على سير أعمال التجهيزات في تلك المواقع، كما تأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.
واستمع معاليه إلى شرحٍ عن إجراءات التنقل الآمن، وآليات تقديم الوجبات للحجاج، والخدمات اللوجستية لطريقة تفويجهم.
ورافق معالي نائب وزير الحج والعمرة خلال الجولة وكيل الوزارة لشؤون الحج، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج، ووكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، ووكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة كثفت استعداداتها وعززت جاهزية مرافقها ومشروعاتها، لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، حيث استكملت الوزارة مؤخرًا تجهيز منظومتها التقنية، واستعداد كوادرها البشرية لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن في حج هذا العام، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بقطاع الحج والعمرة وتجويد خدماته لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك السعي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة بالتعاون مع شركاء النجاح ومنظومة الجهات ذات العلاقة.

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