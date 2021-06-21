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أمانة الباحة تغلق 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

أمانة الباحة تغلق 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

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أمانة الباحة تغلق 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

أمانة الباحة تغلق 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=995982
المناطق_واس

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوعين الماضيين 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 10156 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها, كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 465 مخالفة للتدابير الاحترازية.
وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق العقوبات، من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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