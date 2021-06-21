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948 مشاركاً في 62 حلقة قرآنية في دورة ينابيع الصيفية برفحاء

948 مشاركاً في 62 حلقة قرآنية في دورة ينابيع الصيفية برفحاء
http://almnatiq.net/?p=995985
المناطق_رفحاء

بلغ عدد المشاركين بدورة ينابيع الصيفية الإلكترونية التي أطلقتها جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عن بعد، في النصف الثاني من شهر شوال الماضي للحفظ ومراجعة المحفوظ، وتصحيح التلاوة 948 مشاركاً من خلال 62 حلقة.
وأوضحت كرام أنه جرى خلال الربع الثاني من الدورة مراجعة 20,590 وجهاً من كتاب الله الكريم، وحفظ 8,008 أوجه، و 2,112 وجهاً لتصحيح التلاوة.
يذكر أن جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم برفحاء دأبت على إقامة مثل هذه الدورات خلال الإجازة الصيفية، حرصا منها لاستغلال الأوقات واستثمارها، وغرس حب القرآن في نفوس المشاركين وتعريفهم بعظمته وتعاليمه وآدابه، واستمرارا لرسالتها القرآنية.

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