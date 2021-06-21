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أمير القصيم يكرم «أسامة السويلم» لدعمه جائزة شقائق الرجال

أمير القصيم يكرم «أسامة السويلم» لدعمه جائزة شقائق الرجال
http://almnatiq.net/?p=995992
المناطق_القصيم

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الوجيه أسامة بن محمد السويلم بدرع تذكاري لدعمه جائزة شقائق الرجال .جاء ذلك خلال رعاية سموه الكريم حفل تسليم الفائزات بجائزة شقائق الرجال ، وذلك في بهو إمارة القصيم ، بحضور أصحاب المعالي و وكلاء الإمارة ومدراء الجهات الحكومية بالمنطقة.من جانبه، أعرب الوجيه أسامة السويلم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لكافة أبناء المنطقة، مؤكداً أن هذا التكريم من قبل سموه يمثل أكبر حافز لتعزيز العمل المجتمعي في المنطقة، لافتاً إلى أنه مواطن يسعى لتقديم العطاء اقتداءً بالقيادة بدعم الأعمال المجتمعية والخيرية.

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