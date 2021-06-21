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مواطنون ومقيمون بعد فتح مسجد قباء على مدار اليوم: المملكة حريصة على سلامة المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

مواطنون ومقيمون بعد فتح مسجد قباء على مدار اليوم: المملكة حريصة على سلامة المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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مواطنون ومقيمون بعد فتح مسجد قباء على مدار اليوم: المملكة حريصة على سلامة المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

مواطنون ومقيمون بعد فتح مسجد قباء على مدار اليوم: المملكة حريصة على سلامة المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=996001
المناطق_واس

نوّه عدد من المواطنين والمقيمين المصلين بمسجد قباء بالمدينة المنورة بعد فتحه على مدار الساعة، بالجهود التي تقدمها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في مختلف المرافق العامة، ومتابعتها للمستجدات كافة، فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والتحديث المستمر للتعامل المناسب مع تلك المستجدات، مؤكدين بأن هذا الأمر لا يستغرب من القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس لخدمة الإنسانية عموماً وكل من يعيش على أرض المملكة، لاسيما المقدسات والجوامع والمساجد وخدمتها.
جاء ذلك في تصريحات المصلين في مسجد قباء بعد قرار فتح أبوبه على مدار الساعة، مبدين في حديثهم لوكالة الأنباء السعودية سعادة كبيرة، ومنهم الطالب في الجامعة الإسلامية علي غوث والقادم من جمهورية سيراليون، الذي تقدّم بالشكر للقيادة الرشيدة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال عنايتها بطلاب العلم، واهتمامها بالمساجد وخاصة في هذه الأيام، وما شاهده في المسجد من اهتمام ومتابعة لجميع المصلين مثال حي ومباشر ونموذج لتلك الخدمات المتواصلة للمساجد الأخرى.
من جهته دعا المقيم الأفغاني حبيب إمام، بعد قرار فتح المسجد على مدار اليوم الله لهذه البلاد وقادتها على كل ما يبذلونه من رعاية واهتمام مع الجميع، معبرًا عن اعتزازه بما تقدمه المملكة من خدمات مجانية للمقيمين أثناء الجائحة.
وأكد المواطن بندر عبدالله أن جميع القرارات التي تتخذها القيادة الحكيمة الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على سلامة الإنسان في جميع المواقع ومن ضمنها المساجد التي تلاقي النصيب الأكبر من العناية والاهتمام.
بدوره، أوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة وجب العتيبي أن الفرع بدأ أمس بتنفيذ التوجيه الصادر من معالي الوزير بفتح مسجد قباء على مدار الساعة لتمكين المصلين من الصلاة في المسجد طوال اليوم، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.
وأضاف العتيبي أن الفرع يواصل تقديم الخدمات على مدار الساعة بمسجد قباء والمساجد الأخرى في المدينة ومحافظاتها عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق جميع الضوابط الصحية، ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوص اللازمة، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه على متابعتهم المستمرة.

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