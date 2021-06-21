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أكثر من ” 4500″ زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

أكثر من ” 4500″ زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

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أكثر من ” 4500″ زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

أكثر من ” 4500″ زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=996004
المناطق_ الرياض

كشفت آخر الاحصائيات الصادرة عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن اجراء اكثر من “4500” زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر .

وتهدف الزيارات التي ينفذها الكادر الاجتماعي بمكاتب الضمان إلى دراسة حالة المقدمين الجدد على خدمات الضمان والمستوى المعيشي والاجتماعي لأسرهم من فئات كبار السن و الأسر المهجورة والعاجزين كلياً لتقدير مدى استحقاقهم وانهاء اجراءات تسجيلهم بالإضافة إلى تحديث بيانات بعض الحالات ممن لايمكنهم الاستفادة من الخدمات الالكترونية للنظام .

يذكر ان اعداد مكاتب الضمان التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تصل إلى “16” مكتب ووحدتي ضمان تقدم خدماتها لمجموعة من الفئات تحت تصنيفات “المرأة من غير عائل وحالات الشيخوخة من الجنسين، والأسرة الغير معولة، وفئة الأيتام، بالإضافة إلى فئة العاجزين عن العمل”.

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