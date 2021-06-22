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المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر

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المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر

المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر
http://almnatiq.net/?p=996018
المناطق_واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير، لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزته على (1096) قرصاً إمفيتامينا مخدراً.
وأكد النقيب النجيدي، أنه أُوقف المقبوض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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