شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقات ومتابعتها وضبط مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (48) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل، حيث تم استرداد جزء من المسروقات، وتقدر قيمة ما استوليا عليه بمبلغ (50,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.