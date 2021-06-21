احدث الأخبار

شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها
أبرز المواد
 “الحبوب” تكشف عن المواصفات القياسية للقمح والشعير عند الاستيراد من الخارج
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بتراجع سعر الدولار
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تعرف على أفضل 5 أطعمة تخلصك من دهون البطن
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أبرز المواد
 أكثر من ” 4500″ زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض
أبرز المواد
 مواطنون ومقيمون بعد فتح مسجد قباء على مدار اليوم: المملكة حريصة على سلامة المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 اختتام دورة “الإسعافات الأولية” في الدمام والأحساء
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم «أسامة السويلم» لدعمه جائزة شقائق الرجال
أبرز المواد
 ‏بمشاركة بلدية وادي جازان.. هيئة أبوعريش تفعّل حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً)
أبرز المواد
شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها

شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها

أبرز المواد
“الحبوب” تكشف عن المواصفات القياسية للقمح والشعير عند الاستيراد من الخارج

“الحبوب” تكشف عن المواصفات القياسية للقمح والشعير عند الاستيراد من الخارج

أبرز المواد
ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بتراجع سعر الدولار

ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بتراجع سعر الدولار

أبرز المواد
المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر

المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر

أبرز المواد

شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها

شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها
http://almnatiq.net/?p=996031
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقات ومتابعتها وضبط مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (48) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل، حيث تم استرداد جزء من المسروقات، وتقدر قيمة ما استوليا عليه بمبلغ (50,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

“الحبوب” تكشف عن المواصفات القياسية للقمح والشعير عند الاستيراد من الخارج

“الحبوب” تكشف عن المواصفات القياسية للقمح والشعير عند الاستيراد من الخارج
ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بتراجع سعر الدولار

ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بتراجع سعر الدولار
المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر

المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*