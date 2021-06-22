متحدث «الأرصاد»: بدء فصل الصيف مناخيًّا في السعودية

أوضح الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن فصل الصيف بدأ اليوم مناخيًّا، بينما بدأت أجواؤه أرصاديا يوم 1 من الشهر الجاري، مبكرًا بدرجات حرارة مرتفعة على مناطق المملكة لامست 50 درجة مئوية في عرفات الذي سجل أعلى درجة حرارة.

وأضاف القحطاني إن الرياح النشطة المثيرة للأتربة وارتفاع درجات الحرارة بمعدلاتها المعروفة هي إحدى سمات خاصة إذا اتجهنا شرقا بالإضافة للمنطقة الوسطى والمناطق الجنوبية الداخلية على نجران والمناطق المحيطة بها، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والإجزاء الساحلية منها.

وتابع الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة تتفاوت فالساحل الغربي لمنطقة تبوك يشهد أجواء معتدلة نسبيًّا، وكذلك المرتفعات الجبلية من الطائف للباحة إلى عسير إلى جازان التي تشهد أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة.

أما المناطق الداخلية والشرقية الساحلية فتشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.