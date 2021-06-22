صحة الرياض تكرم عدد من موظفيها المتميزين

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برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، كرمت صحة الرياض اليوم الإثنين حفل تكريم لعدد من منسوبي صحة الرياض المتميزين. حيث أقيم حفل تكريم للدكتورة فوزية الزامل مديرة إدارة الرعاية الصحية المنزلية خلال ما قدمته من جهود متميزة خلال مسيرتها العملية واخلاصها مما أسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها المديرية متمنين لها التوفيق في حياتها المقبلة.كما تم تكريم الأستاذ / يحيى الشهري تقديراَ لجهوده وتميزه خلال مسيرة الوظيفية مدير لإدارة التوعية الدينية بصحة الرياض متمنيا له التوفيق والنجاح بمناسبة تكليفه مديراَ لإدارة الدعم الديني والروحي بالوزارة. وقدم د. الشهراني باسمه واسم زملائه الشكر والامتنان لما قدموه من اخلاص في العمل.