احدث الأخبار

هل هاتفك يتنصت عليك حقا؟.. تجربة بسيطة يمكن تطبيقها للتأكد من ذلك!
أبرز المواد
 مدير فرع الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لليمن
أبرز المواد
 دراسة حديثة: أدوية ضغط الدم تساعد على تحسين ذاكرة كبار السن
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل القنصل البنغلاديشي بجدة
أبرز المواد
 صحة الرياض تكرم عدد من موظفيها المتميزين
أبرز المواد
 متحدث «الأرصاد»: بدء فصل الصيف مناخيًّا في السعودية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها
أبرز المواد
 “الحبوب” تكشف عن المواصفات القياسية للقمح والشعير عند الاستيراد من الخارج
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بتراجع سعر الدولار
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات: القبض على مخالف لترويجه كمية من الحشيش المخدر
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تعرف على أفضل 5 أطعمة تخلصك من دهون البطن
أبرز المواد
هل هاتفك يتنصت عليك حقا؟.. تجربة بسيطة يمكن تطبيقها للتأكد من ذلك!

هل هاتفك يتنصت عليك حقا؟.. تجربة بسيطة يمكن تطبيقها للتأكد من ذلك!

أبرز المواد
مدير فرع الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لليمن

مدير فرع الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لليمن

أبرز المواد
دراسة حديثة: أدوية ضغط الدم تساعد على تحسين ذاكرة كبار السن

دراسة حديثة: أدوية ضغط الدم تساعد على تحسين ذاكرة كبار السن

أبرز المواد
مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل القنصل البنغلاديشي بجدة

مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل القنصل البنغلاديشي بجدة

أبرز المواد

هل هاتفك يتنصت عليك حقا؟.. تجربة بسيطة يمكن تطبيقها للتأكد من ذلك!

هل هاتفك يتنصت عليك حقا؟.. تجربة بسيطة يمكن تطبيقها للتأكد من ذلك!
http://almnatiq.net/?p=996049
المناطق_ الرياض

هل سبق لك أن تحدثت مع صديق حول شراء عنصر معين، وشاهدت إعلانا للعنصر نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي؟.

إذا كان الأمر كذلك، فربما تساءلت عما إذا كان هاتفك الذكي “يستمع” لمحادثاتك الخاصة.

يمكن القول إن هذا لا يعني أن جهازك يستمع بالفعل إلى محادثاتك – لا داعي لذلك. هناك فرصة جيدة لأنك تقدم له بالفعل كل المعلومات التي يحتاجها.

وإذا كنت تعتقد أن هاتفك يستمع إليك، فهناك تجربة بسيطة يمكنك تطبيقها: انتقل إلى إعدادات هاتفك وقم بتقييد الوصول إلى الميكروفون لجميع تطبيقاتك. اختر منتجا تعرف أنك لم تبحث عنه في أي من أجهزتك وتحدث عنه بصوت عال مع شخص آخر. تأكد من تكرار هذه العملية عدة مرات. إذا كنت ما تزال لا تحصل على أي إعلانات مستهدفة في غضون الأيام القليلة المقبلة، فهذا يشير إلى أن هاتفك لا “يستمع” إليك حقا.

روابط ذات صلة

مدير فرع الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لليمن

مدير فرع الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لليمن
دراسة حديثة: أدوية ضغط الدم تساعد على تحسين ذاكرة كبار السن

دراسة حديثة: أدوية ضغط الدم تساعد على تحسين ذاكرة كبار السن
مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل القنصل البنغلاديشي بجدة

مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل القنصل البنغلاديشي بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*