فيسبوك تطلق نسختها الخاصة بتطبيق «كلوب هاوس».. تعرّف على المزايا

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أطلقت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، نسختها الخاصة بتطبيق الدردشة الصوتية “كلوب هاوس”، الذي حاز على اهتمام الملايين حول العالم فور طرحه أواخر العام الماضي.

وتأتي نسخة “فيسبوك” الخاصة من “كلوب هاوس” في صورة غرف صوتية حية”، وفقاً لـ”سبوتنيك”

وتم طرح الميزة اليوم الاثنين في أمريكا، والتي ستتيح للشخصيات العامة وبعض مجموعات “فيسبوك” في الولايات المتحدة التي تستخدم هواتف “آيفون” من إنشاء غرف صوتية حية، تضم ما يصل إلى 50 متحدث ومستمعين غير محدودين.

وقالت “فيسبوك”، في منشور بمدونة لها، إن هؤلاء المستخدمين يمكنهم أيضا دعوة أشخاص لا تتمتع حساباتهم بعلاقة توثيق للمشاركة في الأحاديث، كما يمكن لمستخدمي هواتف “آيفون” و”أندرويد” الاستماع إلى الغرف.

أيضا من مميزات غرف الصوت الحية الجديدة على “فيسبوك” هو قدرة المستخدمين على شراء “النجوم” والهدايا، التي تساعد المؤثرين على جني الأموال من بثهم المباشر، وفي هذا الصدد أكد زوكربرغ إن الشركة لن تقطع من إيرادات منشئي المحتوى حتى عام 2023.

كما أعلنت “فيسبوك” أنها اتفقت مع شخصيات عامة، بما في ذلك الموسيقيين والصحفيين والرياضيين على الانضمام لغرف الصوت الحية الخاصة بها.