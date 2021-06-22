ولي العهد يُهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لمعالي السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال سمو ولي العهد: ” يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة، أن نعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، راجين لكم دوام الصحة والسعادة “.