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وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية يتفقد لجان القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

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وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية يتفقد لجان القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية يتفقد لجان القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية
http://almnatiq.net/?p=996069
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تفقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان الميمان، لجان القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، يرافقه مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي الدعيج.
واطلع اللواء الميمان على إجراءات القبول المبدئي لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (65) لحملة الثانوية العامة، والآلية المتبعة في إنهاء إجراءات الطلبة وسرعة إنجاز ذلك.
ونوه وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالجهود التي تبذلها لجان القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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