الأرجنتين في ربع نهائي “كوبا أمريكا” بالفوز على باراجواي

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http://almnatiq.net/?p=996087
المناطق - وكالات

تأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على باراجواي، مساء يوم الاثنين، في مباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي للمرة الـ 147 مع بلاده، ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية في المنتخب الوطني.

وهذا الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين بنتيجة 1-صفر في البطولة، كما أنها بقيت للمباراة الـ 16 على التوالي دون خسارة منذ الهزيمة في قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، وأربع نقاط عن باراجواي، وست نقاط عن أوروجواي. وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية.

وقال جيرمان بيتسيلا، مدافع الأرجنتين ”لقد تأهلنا لكن يجب علينا مواصلة التحسن. ظهرنا بقوة في الشوط الأول، لكن شراستنا لم تكن بنفس المستوى في الشوط الثاني، لكن لم يصنع المنافس الكثير من الفرص“.

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