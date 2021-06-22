استشهاد ضابط أمن فلسطيني برصاص مستوطنين في نابلس.. واندلاع مواجهات في الشيخ جراح

المناطق - وكالات

استشهد فلسطيني فجر الثلاثاء، بعد أن أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على سيارته في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال تلفزيون فلسطين ”استشهاد ضابط الأمن علاء زهران جرّاء اعتداء المستوطنين على سيارته غرب نابلس“.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد اعتداء المستوطنين المتطرفين عليهم، بالإضافة إلى قمع الشرطة الإسرائيلية للمتضامنين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابات بغاز الفلفل، بعد اندلاع مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

كما أطلقت الشرطة الإسرائيلية، قنابل الصوت على بيوت أهالي حي الشيخ جراح؛ ما أدى إلى اشتعال حريق على سطح منزل إحدى العائلات الفلسطينية في الحي المحاصر.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية كذلك، منزل عائلة الناشطة منى الكرد، بالإضافة إلى منزل عائلة القاسم، المهددين بالإخلاء.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابين، بعد المواجهات التي اندلعت جراء مهاجمة المستوطنين للسكان المقدسيين في الحي.

يشار إلى أن الحي المقدسي، محاصر منذ أكثر من شهر، إذ تمنع الشرطة الإسرائيلية دخول أي شخص، باستثناء ساكني الحي، كما تمنع المتضامنين من مدن إسرائيل والضفة من دخوله.

وتغلق الشرطة الإسرائيلية الحي بمكعبات أسمنتية، بالإضافة إلى وضعها حواجز مختلفة لمنع الدخول والخروج من حي الشيخ جراح.

وتنظر المحكمة العليا في القدس، في الـ2 من أغسطس/حزيران المقبل، في الاستئناف المقدم من عوائل فلسطينية ترفض تسليم بيوتها إلى المستوطنين، الذين يدعون أن ملكية هذه البيوت الأربعة في الحي تعود لهم.