هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المخواة تنشر محتوى حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ” على الطرق الرئيسة

المناطق-الباحة

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المخواة المحتوى التوعوي لحملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “عبر اللوحات في الطرق الرئيسة والأماكن العامة بالتعاون مع بلدية محافظة المخواة وفي إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتهدف الحملة التي جاءت بشعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.