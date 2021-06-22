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أبو هداية: إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وكاريلي يتعامل بغرابة مع ” القرني “

أبو هداية: إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وكاريلي يتعامل بغرابة مع ” القرني “

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أبو هداية: إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وكاريلي يتعامل بغرابة مع ” القرني “

أبو هداية: إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وكاريلي يتعامل بغرابة مع ” القرني “
http://almnatiq.net/?p=996138
المناطق - الرياض

علق الإعلامي الرياضي، محمد أبو هداية، على التصريحات التي قالها حارس مرمى الفريق الأول بنادي الاتحاد، فواز القرني، مؤخرًا بشأن اعتماد النادي على زميله مارسيلو غروهي وعدم إتاحة الفرصة له للمشاركة في المباريات، مما حرمه من الانضمام للمنتخب الوطني.

وبحسب تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” قال أن مشكلة فواز القرني هي حرمانه من المنتخب بعدم لعبه مع الفريق، مضيفا أن هذه مسؤولية الجهاز الفني الذي من المفترض توزيع إستحقاقات ومباريات الموسم وبطولاته بين غروهي وفواز

وأكد أن المشاركة في المباريات يعد حق لأي لاعب لديه طموح، مضيفا أن إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وتركت الفريق للمدير فابيو كاريلي الذي يتعامل بغرابة مع الفريق.

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