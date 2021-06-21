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تعليم القصيم تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج “نشاطي” الصيفي

تعليم القصيم تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج “نشاطي” الصيفي

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تعليم القصيم تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج “نشاطي” الصيفي

تعليم القصيم تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج “نشاطي” الصيفي
http://almnatiq.net/?p=996144
المناطق / بريدة

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي ” بنين-بنات ” الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية للمشاركة في برنامج النشاط الصيفي “نشاطي” للعام 1442هـ-2021م ، والذي أطلقته وزارة التعليم ؛لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية، من خلال عدد من المسابقات والأنشطة والمشروعات الصيفية وفق خطة زمنية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج “نشاطي” إلى استثمار طاقات الطلاب والطالبات وأوقاتهم في الإجازة الصيفية من خلال تقديم برامج ممتعة ومشوقة ومتنوعة تلبي حاجاتهم و اهتماماتهم ،وتكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية و رياضية، بالإضافة الى المهارات الحياتية .

ويشمل البرنامج الصيفي مشروع “بيئتنا الخضراء” الذي يسهم في تحقيق مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- “السعودية الخضراء”، بالإضافة إلى مشروع “الباب” لتعزيز التنافس في المهارات الإنتاجية وتقديم أفكاراً جديدة للطلاب والطالبات تفتح لهم الفرص الاستثمارية في سوق العمل.

ويحتوي البرنامج على مسابقة “دليلة” الطلابية ذات الأهداف السياحية والاجتماعية التي تسهم في تفاعل الطلاب والطالبات مع البيئة والارتباط بالهوية الوطنية، من خلال تقديم مواد تعريفية عن المعالم السياحية والتاريخية والأثرية في المناطق والمحافظات، إلى جانب تنفيذ النشاط الكشفي “هواية وشارة” لإعداد وتأهيل الطلبة الكشافين لاجتياز متطلبات شارات الهوايات الكشفية المختارة.

وتشمل البرامج مسابقة “مُحصّن” للمشاركة في تقديم مواد علمية وتوعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية أخذ لقاح كورونا، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية وأسرهم ، بالإضافة إلى إقامة مسابقات شعبية وأنشطة بدنية مشوقة ينفذها المعلمون للطلبة في الأماكن العامة تحت عنوان “ساحة حارتنا”، بما يتوافق مع التنظيمات والإجراءات النظامية والاحترازية لتطبيقها بشكل آمن.

ويضم برنامج “نشاطي” مسابقتين تحت عنوان “اقرأ وارتق” لحث طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة على المشاركة في حفظ القرآن الكريم، وكذلك مسابقة ثقافية لطلبة المرحلة الثانوية بمسمى “شبابيك” تهتم بإثراء الجوانب المعرفية الشعبية، من خلال البحث عن الأمثال العربية الأصيلة، إلى جانب مسابقة “تخيّل” الهادفة لتنمية مهارات الرسم والتلوين، وتعزيز الخيال، والتشجيع على الكتابة الفنية باللغة العربية الفصحى ، وتستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة .

وتهيب الإدارة العامة بجميع المدارس حث الطلاب والطالبات على المشاركة في البرامج والمسابقات , وإرسال المشاركات على الإيميل التالي:

– بنين/ [email protected]

بنات/[email protected]

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